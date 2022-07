Gp Silverstone | Leclerc | “Decisione Ferrari non buona”

(Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non è stata una, ma è andata così”. Charlesnon nasconde la delusione per le scelte del murettonel Gp di Gran Bretagna. Ala rossa trionfa con Carlos Sainz, mamastica amaro per la chance persa: al comando a 12 giri dalla fine, il monegasco non viene richiamato ai box e quando la safety car esce di scena il driver si ritrova con gomme usurate. Risultato: niente podio, quarto posto. “È un’altra gara in cui il risultato finale non c’è. Ho fatto di tutto, credo si sia visto. Non so se avrei potuto fare più di così. Io ero la prima macchina al momento della safety car, per me non è stata una, ma è andata così”, dice a Sky Sport. Le telecamere hanno colto un dialogo fitto ...

Perez: "Che lotta cone Verstappen" Guarda anche GPGP Gran Bretagna, la sequenza del mega incidente al via "È stata davvero una gara dura" Alla fine comunque Max se l'è cavata ...Secondi Perez ed Hamilton:quarto, ma la forma era da 'doppietta'. Ciò detto, si ricorderà il 3 luglio per la bellissima prestazione di Sainz, una prima posizione presa di forza: conquistata ...Carlos Sainz Jr. won his first career Formula One race on Sunday with a victory at the British Grand Prix — the most dramatic race so far this season. It began with a frightening first-lap crash and ...Zhou Guanyu escaped without serious injuries thanks to his car’s halo after a terrifying accident, as did Roy Nissany in Formula Two.