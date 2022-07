Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2022 ore 17:30 (Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 2 LUGLIO 2022 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA SP600 ARIANA DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SEGNALIAMO IN INCIDENTE ANCHE SULLA A1 Roma NAPOLI TRA FERENTINO E ANAGLI IN DIREZIONE Roma SI STA IN CODA PER INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA CANALE DELLA LINGUA IN DIREZIONE EUR CODE SULLA SALARIA ALTEZZA SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B1 DELLA METROPOLITANA CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI STAZIONE JONIO PER GUASTO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 2 LUGLIOORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA SP600 ARIANA DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SEGNALIAMO IN INCIDENTE ANCHE SULLA A1NAPOLI TRA FERENTINO E ANAGLI IN DIREZIONESI STA IN CODA PER INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA CANALE DELLA LINGUA IN DIREZIONE EUR CODE SULLA SALARIA ALTEZZA SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B1 DELLA METROPOLITANA CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI STAZIONE JONIO PER GUASTO ...

