UFFICIALE – Henrik Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell’Inter

Leggi su intermagazine

(Di sabato 2 luglio 2022)è unAltra ufficialità in casa Inter che oggi ha annunciato l’arrivo di. Ilarmeno arriva in nerazzurro da parametro zero dopo che nelle ultime tre stagioni ha giocato nella Roma. L’annuncio è arrivato sui profili social del club nerazzurro che nella giornata di ieri aveva provveduto a depositare il contratto. C'è unnerazzurro in città!Benvenuto @hMkh #ForzaInter #Welcomepic.twitter.com/IuZVK5j66I— Inter (@Inter) July 2, 2022 L'articolo proviene da intermagazine.