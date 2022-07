Spaccio di droga | revocati i domiciliari a un 45enne di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Era finito agli arresti, giovedì 30 giugno, Alfredo Mucci, undel posto, per detenzione edi sostanze stupefacenti. Questa mattina il gip all’esito dell’udienza di convalida, accogliendo le richieste dell’avvocato Antonio Leone, ha disposto la revoca deicon obbligo di dimora. Ricordiamo che l’uomo era stato bloccato in strada, mentre cedeva una dose dia un cliente. Successivamente i militari gli avevano trovato addosso 7 grammi di cocaina. A seguito di una perquisito a casa, avevano rinvenuto altri 50 grammi di hashish, oltre all’occorrente e per il confezionamento delle dosi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.