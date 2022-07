Pensioni 2023: l’intervista all’esperto di previdenza Mauro Marino (Di sabato 2 luglio 2022) Abbiamo ricontattato Mauro Marino esperto di politica previdenziale e che per Pensioni Per Tutti ogni sabato mattina pubblica un seguito Editoriale, per sentire le novità sulla possibile prossima riforma delle Pensioni a meno di sei mesi dal ritorno prepotente della legge Fornero. Riforma Pensioni 2023: la proposta di Marino e UTP Pensioni PER TUTTI: Mauro, a distanza di circa due mesi dalla tua ultima intervista su Pensioni Per Tutti quali sono le novità in ambito previdenziale a meno di sei mesi dal ritorno della legge Fornero? Mauro Marino: Innanzi tutto devo dire che la legge Fornero non è mai andata nel cassetto e quindi non si può parlare di ritorno dal ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 2 luglio 2022) Abbiamo ricontattatoesperto di politica previdenziale e che perPer Tutti ogni sabato mattina pubblica un seguito Editoriale, per sentire le novità sulla possibile prossima riforma dellea meno di sei mesi dal ritorno prepotente della legge Fornero. Riforma: la proposta die UTPPER TUTTI:, a distanza di circa due mesi dalla tua ultima intervista suPer Tutti quali sono le novità in ambito previdenziale a meno di sei mesi dal ritorno della legge Fornero?: Innanzi tutto devo dire che la legge Fornero non è mai andata nel cassetto e quindi non si può parlare di ritorno dal ...

