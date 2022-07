Noi | incapaci di ridere di questa politica disperatamente comica

(Di sabato 2 luglio 2022) Piango per te, povero notista politico, di qualunque testata tu sia. Piango non perché il tuo lavoro sia più commiserabile di altri, incluso il mio; piango solo perché ho scoperto, ahimè, di aver d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

raspberryhottea : RT @sailor_snickers: Generazione Z: i boomer hanno avuto fortuna, riuscivano ad ottenere contratti e paghe decenti senza troppi sforzi e co… - il_Lous : RT @sailor_snickers: Generazione Z: i boomer hanno avuto fortuna, riuscivano ad ottenere contratti e paghe decenti senza troppi sforzi e co… - rupigno : @ChiodiDonatella @augustamontarul @Storace @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @matteosalvinimi @LegaSalvini… - ignazio_mereu : RT @Stefano173456: Sapete perché tutto questo bordello di pagliacci è possibile? Non perché lo hanno determinato loro stessi..ma perché gli… - _stairway : RT @sailor_snickers: Generazione Z: i boomer hanno avuto fortuna, riuscivano ad ottenere contratti e paghe decenti senza troppi sforzi e co… -

AbruzzoLive

...IMPRESE PUBBLICHE O PRIVATE IN QUANTO CIO' E' IMPEDITO DALLA LORO MINORE ETA' CHE LI RENDE...E SENZA ALCUNA INTENZIONE DI VOLERSI INTEGRARE PACIFICAMENTE SERENAMENTE E COSTRUTTIVAMENTE FRA...... ma basta pensare ai programmi che abbiamo anche sul nostro smartphone e che scelgono perla ... che qualcuno pensa sia già una realtà: fra milioni di frammenti di cui siamodi liberarci e ... Barete, opposizione all'attacco: “Sindaco e suoi incapaci, nessuna iniziativa e ricostruzione ferma” “Alberto Veronesi la debba smettere di dare responsabilità agli altri per errori solo suoi cercando di nascondere così la sua fame di poltrone e incarichi”. Azione Lucca, per voce del segretario provi ...Barete. “Chissà se nella primavera del 2023, quando i cittadini Baretani saranno chiamati al voto per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale, avremo la possibilità di assistere a qualche mira ...