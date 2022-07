IL PALIO DI SIENA PER LA PRIMA VOLTA SU LA7. PARDO: “UN EVENTO MERAVIGLIOSO” (Di sabato 2 luglio 2022) Una città, tre giri di pista per un unico vincitore: storia, passione, cultura. Un EVENTO unico al mondo. Il 2 luglio alle 17.30 arriva su La7, in diretta esclusiva, il PALIO di SIENA, la corsa di cavalli più spettacolare e antica d’Italia che, dopo due anni di assenza dovuti all’emergenza covid, torna a entusiasmare nella splendida cornice di Piazza del Campo. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi PARDO che, affiancato dallo storico senese Giovanni Mazzini, racconterà, dal primo suono della campana, ogni minuto di questa grande sfida (la seconda è prevista il 16 agosto sempre in onda su La7). Nel corso della diretta, i servizi dell’inviato Andrea Milluzzi che ci farà conoscere le atmosfere dei giorni precedenti al PALIO. Sto rivedendo tante telecronache, nel 2003 in Piazza per la vittoria della ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 2 luglio 2022) Una città, tre giri di pista per un unico vincitore: storia, passione, cultura. Ununico al mondo. Il 2 luglio alle 17.30 arriva su La7, in diretta esclusiva, ildi, la corsa di cavalli più spettacolare e antica d’Italia che, dopo due anni di assenza dovuti all’emergenza covid, torna a entusiasmare nella splendida cornice di Piazza del Campo. La telecronaca sarà affidata a Pierluigiche, affiancato dallo storico senese Giovanni Mazzini, racconterà, dal primo suono della campana, ogni minuto di questa grande sfida (la seconda è prevista il 16 agosto sempre in onda su La7). Nel corso della diretta, i servizi dell’inviato Andrea Milluzzi che ci farà conoscere le atmosfere dei giorni precedenti al. Sto rivedendo tante telecronache, nel 2003 in Piazza per la vittoria della ...

