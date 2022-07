(Di sabato 2 luglio 2022) "Sono molto soddisfatto perché mi sono battuto per diversi anni per ottenere questo importante riconoscimento. La firma dell'celebra unaper l'intero calcio professionistico ...

Pubblicità

glooit : Gravina, l'accordo sull' apprendistato conquista storica leggi su Gloo - LegaProOfficial : ?? @FIGC, #LegaPro e @assocalciatori: apprendistato professionalizzante, firmato l’accordo ??? Da oggi operativo in… - palermo24h : Calcio Femminile. Definito l’accordo collettivo, domani il passaggio al professionismo. Gravina: “Una conquista di … - sportli26181512 : #Governance #Notizie Gravina: «Leghe bloccano riforme: toglieremo diritto di veto»: “Oggi il nostro statuto consent… - andrea_maf : @SkySport Sì, sono d'accordo, eliminiamo Gravina. -

Agenzia ANSA

... Gabriele. Il prossimo passo sarà mettere a disposizione dei club la modulistica per ... Per tale ragione, l'addendum all'collettivo prevede una norma transitoria ad hoc che consente alle ......Calciatori e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio per mettere nero su bianco l'... ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele. "Siamo consapevoli del grande lavoro che dovrà ... Gravina, l'accordo sull' apprendistato conquista storica - Calcio Roma, 2 luglio 2022. L’apprendistato professionalizzante finalmente diventa realtà nel mondo del calcio. FIGC, Lega Pro e AIC hanno firmato un addendum all’accordo collettivo finalizzato a definire un ..."Sono molto soddisfatto perché mi sono battuto per diversi anni per ottenere questo importante riconoscimento. La firma dell'accordo celebra una conquista storica per l'intero calcio professionistico ...