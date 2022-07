Djuricic, il Napoli si inserisce (Di sabato 2 luglio 2022) Viste le difficoltà ad arrivare a Gerard Deulofeu, il Napoli starebbe pensando di acquistare Djuricic. Il giocatore è svincolato Inizia a raffreddarsi la pista che porterebbe Gerard Deulofeu dall’Udinese al Napoli. Come detto nelle scorse settimane, lo spagnolo non riscalda particolarmente Luciano Spalletti che preferirebbe ben altri profili. Un trequartista è quello che il tecnico L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 2 luglio 2022) Viste le difficoltà ad arrivare a Gerard Deulofeu, ilstarebbe pensando di acquistare. Il giocatore è svincolato Inizia a raffreddarsi la pista che porterebbe Gerard Deulofeu dall’Udinese al. Come detto nelle scorse settimane, lo spagnolo non riscalda particolarmente Luciano Spalletti che preferirebbe ben altri profili. Un trequartista è quello che il tecnico L'articolo

