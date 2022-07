CdS - Napoli, sondati Januzaj, Deulofeu e Solbakken (Di sabato 2 luglio 2022) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo e sono tre i profili sondati in questo momento: "Deulofeu, che nasce esterno ma che nelle idee del Napoli può fare il jolly adatto a ogni ruolo sulla trequarti, non è l’unico attaccante nel mirino. Esistono altre soluzioni che il Napoli sta valutando, una di queste è il belga Adnan Januzaj, anni 27, un parametro zero appena svincolatosi dalla Real Sociedad che è stato proposto e sul quale sono in corso riflessioni, anche se l’ultimo ingaggio è piuttosto alto. Costa decisamente meno, in termini di stipendio, il norvegese Ola Solbakken, 23 anni, talento del Bodø/Glimt che s’è messo in mostra in Conference League contro la Roma e che proprio i giallorossi seguono ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilè alla ricerca di un nuovo esterno offensivo e sono tre i profiliin questo momento: ", che nasce esterno ma che nelle idee delpuò fare il jolly adatto a ogni ruolo sulla trequarti, non è l’unico attaccante nel mirino. Esistono altre soluzioni che ilsta valutando, una di queste è il belga Adnan, anni 27, un parametro zero appena svincolatosi dalla Real Sociedad che è stato proposto e sul quale sono in corso riflessioni, anche se l’ultimo ingaggio è piuttosto alto. Costa decisamente meno, in termini di stipendio, il norvegese Ola, 23 anni, talento del Bodø/Glimt che s’è messo in mostra in Conference League contro la Roma e che proprio i giallorossi seguono ...

