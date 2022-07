WhatsApp la nuova Beta ti sorprenderà: ecco quello che tutti aspettavano (Di venerdì 1 luglio 2022) Arrivano importanti novità da WhatsApp ed in particolare, in merito alle reazioni. Da quando le reactions sono state introdotto dall’app di messaggistica di Mark Zuckerberg, ormai un paio di mesi fa, sono stati moltissimi gli utenti che hanno utilizzato il famoso pollicione del like, il cuoricino, la faccia che ride con le lacrime, quella che piange, quella stupita e le due mani giunte in segno di ringraziamento o preghiera. WhatsApp, 1/7/2022 – Computermagazine.itMolti però nel contempo sono stati gli utenti che hanno lamentato una scarsità di scelta, facendo riferimento ad altre applicazioni di messaggistica e ad altri social dove invece le emoticon per le reaction sono davvero tante. WhatsApp, 1/7/2022 – Computermagazine.itWhatsApp, ARRIVANO NUOVE EMOJI FRA LE REACTIONS Nulla di preoccupante visto ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Arrivano importanti novità daed in particolare, in merito alle reazioni. Da quando le reactions sono state introdotto dall’app di messaggistica di Mark Zuckerberg, ormai un paio di mesi fa, sono stati moltissimi gli utenti che hanno utilizzato il famoso pollicione del like, il cuoricino, la faccia che ride con le lacrime, quella che piange, quella stupita e le due mani giunte in segno di ringraziamento o preghiera., 1/7/2022 – Computermagazine.itMolti però nel contempo sono stati gli utenti che hanno lamentato una scarsità di scelta, facendo riferimento ad altre applicazioni di messaggistica e ad altri social dove invece le emoticon per le reaction sono davvero tante., 1/7/2022 – Computermagazine.it, ARRIVANO NUOVE EMOJI FRA LE REACTIONS Nulla di preoccupante visto ...

