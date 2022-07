Pubblicità

sportli26181512 : Villarreal, UFFICIALE: via un difensore: Dopo un solo anno Serge Aurier lascia il Villarreal. Il difensore ivoriano… - gaiani_giovanni : @riccard61249802 Sempre la stampa dopo Juve Villarreal 0 3 coi tifosi incazzati con Allegri e la società: 'Rudiger-… - tcm24com : Ufficiale: il Villarreal acquista Jose' Luis Morales #joseluismorales #villareal -

Commenta per primo Ilha ufficializzato l'arrivo dal Levante dell'attaccante classe '87 José Luis Morales . Il calciatore madrileno ha firmato un contratto fino a giugno 2024.Questa la nota del club veneto: 'Raul José Asencio Moraes, nato in Spagna anel 1998, è un nuovo giocatore del Cittadella. Attaccante cresciuto nel Burriana, club dilettantistico della ... UFFICIALE: Villarreal, ecco il Comandante Morales. Arriva dal Levante e firma un biennale Il Villarreal ha presentato il suo nuovo kit per la stagione 2022/23 in occasione dei lavori di ristrutturazione dell'Estadio de la Cerámica.La Juve punta su Kean per arrivare a Zaniolo. Mertens "congela" Deulofeu al Napoli. Simeone vola in Spagna, Ederson all'Atalanta. Torino: Joao Pedro per l'attacco L'Inter attende il ritorno ufficiale ...