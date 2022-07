Vasco Rossi conclude il suo tour da record con oltre 700 mila presenze (Di venerdì 1 luglio 2022) Con il pubblico di Torino ad intonare l'intramontabile Alba Chiara, si è chiuso il tour 2022 di Vasco Rossi: 11 date, 11 sold out per un totale di 701 mila biglietti venduti. Per il 70enne rocker di Zocca è stato un trionfo annunciato visto che i tagliandi erano già andati a ruba nel 2019, quando era stato annunciato il tour che si sarebbe dovuto svolgere nel 2020 e poi rimandato a causa della pandemia da Covid 19. E così, oltre 700 mila biglietti sono stati gelosamente conservati anche per due anni in attesa che, con l'allentamento delle restrizioni si potesse ritornare a fare concerti o, come più volte a ribadito il Komandante, si potesse tornare ad abbracciarsi. Da Trento a Torino, 11 concerti sold out Iniziata il 20 maggio con 120 mila persone ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 1 luglio 2022) Con il pubblico di Torino ad intonare l'intramontabile Alba Chiara, si è chiuso il2022 di: 11 date, 11 sold out per un totale di 701biglietti venduti. Per il 70enne rocker di Zocca è stato un trionfo annunciato visto che i tagliandi erano già andati a ruba nel 2019, quando era stato annunciato ilche si sarebbe dovuto svolgere nel 2020 e poi rimandato a causa della pandemia da Covid 19. E così,700biglietti sono stati gelosamente conservati anche per due anni in attesa che, con l'allentamento delle restrizioni si potesse ritornare a fare concerti o, come più volte a ribadito il Komandante, si potesse tornare ad abbracciarsi. Da Trento a Torino, 11 concerti sold out Iniziata il 20 maggio con 120persone ...

