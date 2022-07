Vaiolo scimmie | allarme OMS | in Europa casi triplicati in due settimane

(Di venerdì 1 luglio 2022) "L'OMS continua a valutare il rischio didellenella regione europea come elevato, data la continua minaccia per la salute pubblica e la rapida espansione della malattia, con continue ...

Pubblicità

aletto78 : RT @AnitaCecolin: Quando hanno visto che neppure gli imbecilli ci credevano, il VAIOLO DELLE SCIMMIE è sparito da tutte le notizie mediati… - mrguasco : RT @AnitaCecolin: Quando hanno visto che neppure gli imbecilli ci credevano, il VAIOLO DELLE SCIMMIE è sparito da tutte le notizie mediati… - LorenzoSavia : @ProfMBassetti Questo ha passato mesi a terrorizzare la gente in tv, ora su Twitter dice che c'è il terrorismo sul… - ForzaSamp46 : RT @AnitaCecolin: Quando hanno visto che neppure gli imbecilli ci credevano, il VAIOLO DELLE SCIMMIE è sparito da tutte le notizie mediati… - giulionazzaro : RT @AnitaCecolin: Quando hanno visto che neppure gli imbecilli ci credevano, il VAIOLO DELLE SCIMMIE è sparito da tutte le notizie mediati… -

"L'OMS continua a valutare il rischio didellenella regione europea come elevato, data la continua minaccia per la salute pubblica e la rapida espansione della malattia, con continue sfide che ostacolano la nostra risposta e ...Verso revisione del giudizio: si potrebbe arrivare a dichiarare l'emergenza "I casi didellesono triplicati nella regione europea" dell'Organizzazione mondiale della sanità "nelle ultime 2 settimane". A breve, l'Oms potrebbe rivedere la posizione per cui sinora la ...Roma, 1 lug. (askanews) - 'L'OMS continua a valutare il rischio di vaiolo delle scimmie nella regione europea come elevato, data la continua ...MESTRE - L'Ulss 3 Serenissima ha reso noto oggi - 1. luglio - di aver individuato i primi tre casi di «vaiolo delle scimmie» nel Veneziano. Si tratta di pazienti adulti, tutti asintomatici, che sono ...