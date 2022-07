Ultimo, un fan incontra la madre: “Signora, deve dire una cosa a suo figlio” (Di venerdì 1 luglio 2022) Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, è un cantante e cantautore che ha acquisito sempre più visibilità in questi ultimi anni. Il giovane, il quale ha partecipato più volte a Sanremo classificandosi sempre in alto, attualmente è impegnato con il tour negli stadi. Una presenza costante nella sua vita è quella della madre, una donna molto importante L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 1 luglio 2022), all’anagrafe Niccolò Moriconi, è un cantante e cantautore che ha acquisito sempre più visibilità in questi ultimi anni. Il giovane, il quale ha partecipato più volte a Sanremo classificandosi sempre in alto, attualmente è impegnato con il tour negli stadi. Una presenza costante nella sua vita è quella della, una donna molto importante L'articolo

Pubblicità

mattianocchi : Ma è normale che io (son of #grunge, fan di #Tchaikovski, sposato all'indie-rock, nipote del #SoWhat di Miles Davis… - vivereinbilico : Tutti che condivido i momenti del 2019 con Alex e poi ci sono io che scopro che gli avevo messo like a un video su… - zazoomblog : Fan di Ultimo incontra sua madre: “Lei è pazza ad averlo partorito me lo paga lei lo psicologo ora?” la reazione -… - StraNotizie : Fan di Ultimo incontra sua madre: “Lei è pazza ad averlo partorito, me lo paga lei lo psicologo ora?”, la reazione - teresaarg_ : Teresa insultata dai fan di Ultimo pt 72727272 -