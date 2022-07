Ultime Notizie – Prima donna arbitro in Serie A, chi è Maria Sole Ferrieri Caputi (Di venerdì 1 luglio 2022) La Prima donna arbitro in campo nel campionato di calcio di Serie A. Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna a dirigere nella massima categoria. Classe 1990, l’arbitro toscano nella vita è una ricercatrice alla fondazione Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparativi in ??materia di lavoro e relazioni industriali) e dottoranda all’università di Bergamo. Dopo aver trascorso cinque anni tra i dilettanti, Ferrieri Caputi è stata promossa nella CAN C nella stagione 2020-2021. Aveva già diretto gare in Serie B e il match di coppa Italia dello scorso dicembre fra Cagliari e Cittadella. Il presidente dell’Aia Alfredo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) Lain campo nel campionato di calcio diA.sarà il primoa dirigere nella massima categoria. Classe 1990, l’toscano nella vita è una ricercatrice alla fondazione Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparativi in ??materia di lavoro e relazioni industriali) e dottoranda all’università di Bergamo. Dopo aver trascorso cinque anni tra i dilettanti,è stata promossa nella CAN C nella stagione 2020-2021. Aveva già diretto gare inB e il match di coppa Italia dello scorso dicembre fra Cagliari e Cittadella. Il presidente dell’Aia Alfredo ...

