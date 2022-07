Tuffi: Mondiali, Pellacani in semifinale nel trampolino 3 metri (Di venerdì 1 luglio 2022) Budapest, 1 lug. - (Adnkronos) - Chiara Pellacani si qualifica per la semifinale dei Mondiali nel trampolino dai tre metri. L'azzurra, argento nel sincro mixed con Matteo Santoro e quarta dal metro, chiude quindicesima con 268.80 punti le eliminatorie. Davanti a tutte ci sono le cinesi Yiwen Chen e Yani Chang rispettivamente con 357.95 e 341.25; terza è la statunitense Sarah Bacon con 324.60. Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) Budapest, 1 lug. - (Adnkronos) - Chiarasi qualifica per ladeineldai tre. L'azzurra, argento nel sincro mixed con Matteo Santoro e quarta dal metro, chiude quindicesima con 268.80 punti le eliminatorie. Davanti a tutte ci sono le cinesi Yiwen Chen e Yani Chang rispettivamente con 357.95 e 341.25; terza è la statunitense Sarah Bacon con 324.60.

