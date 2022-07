Trovato un cadavere in campagna, potrebbe essere quello di un 27enne scomparso (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il corpo senza vita di un uomo è stato Trovato in via Pignatiello, a Napoli, in una zona di campagna del quartiere Pianura della città. Sebbene le operazione di identificazione siano ancora in corso, secondo quanto si è appreso potrebbe essere quello di Andrea Covelli, il ragazzo di 27 anni di cui si sono perse le tracce lo scorso 29 giugno. Sul cadavere sono state riscontrate ferite riconducibili a colpi di arma da fuoco. Sulla scomparsa di Covelli stanno indagando gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del commissariato Pianura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il corpo senza vita di un uomo è statoin via Pignatiello, a Napoli, in una zona didel quartiere Pianura della città. Sebbene le operazione di identificazione siano ancora in corso, secondo quanto si è appresodi Andrea Covelli, il ragazzo di 27 anni di cui si sono perse le tracce lo scorso 29 giugno. Sulsono state riscontrate ferite riconducibili a colpi di arma da fuoco. Sulla scomparsa di Covelli stanno indagando gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del commissariato Pianura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

