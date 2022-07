Traffico Roma del 01-07-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna e raccomandiamo prudenza per un precedente incidente tra lo stand se laFiumicino aumentano gli spostamenti in esterna in particolare tra la Pontina è la Tuscolana si viaggia senza particolari disagi in questo primo pomeriggio sul tratto Urbano della A24 in uscita damentre Sofia della Foro Italico consueti rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni prudenza su via del Muro Torto per un incendio scaturito fogliame in prossimità di viale dell’orologio E comunque in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco proseguono i lavori in fascia notturna per il ponte dell’Industria previsti fino al 15 luglio prudenza dalle 22 alle 6 del mattino successivo ...