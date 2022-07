Strage di Viareggio: la sentenza condanna 13 persone (Di venerdì 1 luglio 2022) Il 29 giugno 2009 alle 23,48 un treno merci carico di GPL, partito da Trecate, in Piemonte, e diretto a Gricignano, in Campania, deraglia poco dopo aver superato la stazione ferroviaria di Viareggio e trasforma la cittadina toscana in un inferno di fuoco. Uno dei vagoni si inclina su un fianco sprigionando gas. Una grande esplosione scatena Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 1 luglio 2022) Il 29 giugno 2009 alle 23,48 un treno merci carico di GPL, partito da Trecate, in Piemonte, e diretto a Gricignano, in Campania, deraglia poco dopo aver superato la stazione ferroviaria die trasforma la cittadina toscana in un inferno di fuoco. Uno dei vagoni si inclina su un fianco sprigionando gas. Una grande esplosione scatena Il Blog di Giò.

borghi_claudio : Intanto sono passati 13 anni e la sentenza non è ancora definitiva. Molti giovani forse ignorano cosa accadde. Anda… - reportrai3 : L’ex ad di Fs Moretti contestato in aula dai parenti delle vittime nel giorno della sentenza del processo di appell… - Agenzia_Ansa : FLASH | Strage di Viareggio, l'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appello… - infoitinterno : Strage di Viareggio: 'Riconosciuto il disastro ferroviario' - infoitinterno : L'appello bis per la strage di Viareggio: cinque anni a Moretti contestato in aula -