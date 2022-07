Ritrovato cadavere a Pianura | potrebbe essere Andrea Covelli

(Di venerdì 1 luglio 2022) Gli agenti di Polizia hannounnel quartiere adurante le ricerche di. Il corpo senza vita si trovava in un’area periferica, tra la vegetazione di via Pignatiello. Al momento non è stato identificato. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, che si stanno occupando delle indagini sulla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

È statoildi un uomo in via vicinale Pignatiello , a Pianura, in un'area boschiva ai margini del centro abitato del quartiere della periferia occidentale di Napoli. Potrebbe trattarsi del ......nella roggia dai sommozzatori dei vigili del fuoco. L'autopsia ha confermato che la 35enne russa è morta per annegamento, ma diversi particolari non sono stati mai chiariti. Il...Ritrovato il cadavere di un trentenne. Sono in corso indagini. I migranti, provenienti tutti dal Pakistan, sono stati portati al palazzetto dello sport di Caulonia per le prime cure. E' il trentunesim ...Ritrovato un cadavere a Pianura, quartiere della periferia Ovest di Napoli, proprio dove da due giorni è sparito il 27enne Andrea Covelli. Il ritrovamento è avvenuto proprio gli inquirenti stavano pro ...