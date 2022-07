«Parlare in corsivo è una grande minchiata!». Imbarazzo dalla Branchetti – Video (Di venerdì 1 luglio 2022) Simona Branchetti - Morning News La nuova edizione di Morning News è iniziata nel segno delle parolacce. A pochi giorni di distanza dal “rimprovero colorito” subito da un suo ospite, Simona Branchetti ha dovuto nuovamente mettere a freno la lingua “biforcuta” di un intervistato, rendendosi protagonista di un nuovo momento esilarante nel talk mattutino di Canale 5. Nello specifico, tutto si è verificato durante il segmento dedicato a Elisa Esposito, l’influencer diventata celebre per la sua “parlata in corsivo“. Collegato dalla Toscana, un inviato ha dunque chiesto al signor Stefano se avesse compreso in che cosa consistesse la nuova moda, generando la risposta senza freni: “Ho capito, però mi sembra una grande minchiata“. Immediata è stata la reazione del giornalista – “Noo, non si può dire. No, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 1 luglio 2022) Simona- Morning News La nuova edizione di Morning News è iniziata nel segno delle parolacce. A pochi giorni di distanza dal “rimprovero colorito” subito da un suo ospite, Simonaha dovuto nuovamente mettere a freno la lingua “biforcuta” di un intervistato, rendendosi protagonista di un nuovo momento esilarante nel talk mattutino di Canale 5. Nello specifico, tutto si è verificato durante il segmento dedicato a Elisa Esposito, l’influencer diventata celebre per la sua “parlata in“. CollegatoToscana, un inviato ha dunque chiesto al signor Stefano se avesse compreso in che cosa consistesse la nuova moda, generando la risposta senza freni: “Ho capito, però mi sembra unaminchiata“. Immediata è stata la reazione del giornalista – “Noo, non si può dire. No, ...

