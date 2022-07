Paola Barale | la verità su Raz Degan “Mi hanno offerto cifre da capogiro e ho rifiutato”

(Di venerdì 1 luglio 2022)ha smesso di fare televisione all’improvviso e questo ha sempre suscitato una certa curiosità da parte del pubblico. Era uno dei volti più amati del piccolo schermo, la sua carriera era sulla cresta dell’onda eppure, a un certo punto, il nulla. Si è dedicata ad altro, nel frattempo, concentrandosi su sé stessa e sul teatro, suo grande amore e fonte di successo e soddisfazioni. Ma cosa si cela dietro il suo addio alla televisione ed è vero che c’entra la storia con Raz? Lasi è tolta qualche sassolino nell’ultima intervista rilasciata al Corriere.e la decisione di lasciare “Domenica In” “Con il teatro sta andando come con la televisione: sto diventando brava. Sono soddisfazioni. Mi piace il teatro, è sempre diverso e non rischio mai di rivivere le ...

«Credo di invecchiare bene anche perché, non avendo figli, mi sento libera di testa», ha raccontato la showgirl ...Come tanti sanno, diversi anni fa Gianni Sperti e Paola Barale sono stati sposati. In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, quest'ultima ha parlato della sua carriera ma anche della su ...