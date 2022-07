Mauro Icardi può tornare in Serie A: un club piomba sull’ex Inter! (Di venerdì 1 luglio 2022) Si apre oggi la sessione di calciomercato estivo in maniera ufficiale. C’è chi si è mosso con largo anticipo, per regalare una rosa già pronta ai propri allenatori, ma alcuni colpi nascono d’impulso. E di solito sono i colpi che piacciono a Silvio Berlusconi, patron già storico del Monza. Questo affare avrebbe del clamoroso, riportato da Il Corriere dello Sport, se andasse in porto. Il nuovo bomber dei biancorossi potrebbe essere Mauro Icardi, ormai in uscita dal PSG. La conferma arriva dal figlio del Cavaliere, Pier Silvio Berlusconi, attualmente vicepresidente ed AD di Mediaset. Dopo l’amore per il Milan, nella famiglia Berlusconi è decisamente scattato anche quello per il Monza. FOTO: Getty – Icardi-PSG-Monza Dopo la raffica di nomi accostati ai brianzoli, dopo gli acquisti di Cragno, Ranocchia, Sensi e Carboni, si potrebbe ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 1 luglio 2022) Si apre oggi la sessione di calciomercato estivo in maniera ufficiale. C’è chi si è mosso con largo anticipo, per regalare una rosa già pronta ai propri allenatori, ma alcuni colpi nascono d’impulso. E di solito sono i colpi che piacciono a Silvio Berlusconi, patron già storico del Monza. Questo affare avrebbe del clamoroso, riportato da Il Corriere dello Sport, se andasse in porto. Il nuovo bomber dei biancorossi potrebbe essere, ormai in uscita dal PSG. La conferma arriva dal figlio del Cavaliere, Pier Silvio Berlusconi, attualmente vicepresidente ed AD di Mediaset. Dopo l’amore per il Milan, nella famiglia Berlusconi è decisamente scattato anche quello per il Monza. FOTO: Getty –-PSG-Monza Dopo la raffica di nomi accostati ai brianzoli, dopo gli acquisti di Cragno, Ranocchia, Sensi e Carboni, si potrebbe ...

Pubblicità

FlwrsRiccardo : @sauIsuning I M Inter sta per Icardi Mauro, giusto? - STnews365 : Monza: pazza idea per l'attacco. Pier Silvio Berlusconi strizza l'occhio a Mauro Icardi e sogna di vederlo al centr… - pino_nostro : RT @GiuliaLoglisci_: ???? #Monza, l’obiettivo per l’attacco è Mauro #Icardi! [#CdS] - AmigCallisto : RT @ElTrattore: Al ritorno di Mauro Icardi preferisco quello di Tommaso Rocchi - NumeroDiez_10 : Il #Monza sogna Mauro #Icardi! ???? A dar speranza ai tifosi brianzoli sono le parole di Pier Silvio #Berlusconi ai… -