L’orologio di cortesia è davvero una buona idea?

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 1 luglio 2022) Le ultime notizie legate agli scippi di orologi di lusso ai turisti in visita a Napoli hanno determinato la consueta e prevedibile cassa di risonanza nazionale. Ma non solo: hanno altresì contribuito a rilanciare la proposta deldi, accessori omaggio che gli operatori di viaggio possono offrire ai propri clienti, permettendo loro di lasciare i più onerosi Rolex nelle casseforti degli alberghi, e poter girare più serenamente in città con dei… sostituti. A farsi portavoce di questaè Advnunite/Aidit Campania, associazione delle agenzie di viaggi e dei tour operator, rivoltasi alla Regione Campania e al Comune di Napoli proprio al fine di contenere il fenomeno degli scippi di orologi di lusso ai turisti più facoltosi in visita in città. Chi ha qualche anno in più sulle spalle si ricorderà peraltro che la proposta ...