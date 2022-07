LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani splendida terza prima dell’ultimo tuffo (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02. Chiara Pellacani è in finale! Domani si giocherà anche la medaglia di bronzo. 17.01: Chiara Pellacani chiude in bellezza! Doppio e mezzo ritornato carpiato da 63 punti e sfonda il muro dei 300 punti (303.75). 16.59: Si è chiusa la penultima rotazione. Le cinesi Chen (285.95) e Chang (278.30) sono in testa, ma dietro di loro c’è una straordinaria Chiara Pellacani (240.75). 16.56: Sarah Bacon risale la classifica con il quarto tuffo e rimedia all’errore precedente. 16.55: Errore grave della giapponese Mikami, che prende solo 38 punti. Chiara Pellacani sarà terza al termine della penultima rotazione. 16.51: Chiara ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02.è in finale! Domani si giocherà anche la medaglia di bronzo. 17.01:chiude in bellezza! Doppio e mezzo ritornato carpiato da 63 punti e sfonda il muro dei 300 punti (303.75). 16.59: Si è chiusa la penultima rotazione. Le cinesi Chen (285.95) e Chang (278.30) sono in testa, ma dietro di loro c’è una straordinaria(240.75). 16.56: Sarah Bacon risale la classifica con il quartoe rimedia all’errore precedente. 16.55: Errore grave della giapponese Mikami, che prende solo 38 punti.saràal termine della penultima rotazione. 16.51:...

