Lazio, le scuse di Vavro: 'I biancocelesti un club troppo grande per me' (Di venerdì 1 luglio 2022) ROMA - L'uscita inaspettata di ieri ha fatto arrabbiare tutti i tifosi biancocelesti. Durante una diretta Twitch, Denis Vavro ha risposto ad una domanda: "Se odio la Lazio? Si, certo ", ha dichiarato.

