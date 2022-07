Incidente lungo la Statale 268: 4 veicoli coinvolti, 6 feriti (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – A causa di un Incidente stradale, il transito è temporaneamente interdetto lungo la Statale 268 “del Vesuvio”, in direzione Angri, all’altezza del km 12 in località Nola (NA). Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti 4 veicoli e 6 persone sono rimaste ferite. Il traffico viene temporaneamente deviato verso l’uscita “Palma Campania”. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – A causa di unstradale, il transito è temporaneamente interdettola268 “del Vesuvio”, in direzione Angri, all’altezza del km 12 in località Nola (NA). Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha vistoe 6 persone sono rimaste ferite. Il traffico viene temporaneamente deviato verso l’uscita “Palma Campania”. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

