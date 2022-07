Il calciomercato secondo Damiani: “Botto Lukaku, dubbi su Origi e Asensio” (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - "Asensio non mi convince per le squadre italiane", "Origi una buona alternativa ma non come titolare", "Lukaku? Ritorno col Botto!": sono le valutazioni di Oscar Damiani sul mercato estivo delle big di Serie A. In un colloquio con l'AGI il 72enne procuratore bresciano, ex ala destra di Juve, Napoli e Milan, fa il punto sul calciomercato che si è appena aperto ufficialmente dopo settimane in cui sono partite le grandi manovre della Serie A. Damiani ha espresso qualche dubbio sulle prime mosse del Milan: a suo avviso Divock Origi, l'attaccante belga appena acquistato dal Liverpool, "è una buona alternativa soprattutto perchè a parametro zero, ma non può essere un titolare, non lo è neanche mai stato". Nel mirino dei rossoneri c'è ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - "non mi convince per le squadre italiane", "una buona alternativa ma non come titolare", "? Ritorno col!": sono le valutazioni di Oscarsul mercato estivo delle big di Serie A. In un colloquio con l'AGI il 72enne procuratore bresciano, ex ala destra di Juve, Napoli e Milan, fa il punto sulche si è appena aperto ufficialmente dopo settimane in cui sono partite le grandi manovre della Serie A.ha espresso qualcheo sulle prime mosse del Milan: a suo avviso Divock, l'attaccante belga appena acquistato dal Liverpool, "è una buona alternativa soprattutto perchè a parametro zero, ma non può essere un titolare, non lo è neanche mai stato". Nel mirino dei rossoneri c'è ...

