Fisco: attenzione, ecco l'algoritmo che scova gli evasori (Di venerdì 1 luglio 2022) Arriva l'algoritmo antievasione: le premesse erano contenute nella legge di Bilancio 2020, ora si entra nella fase dell'operatività vera e propria. Il decreto Il testo del decreto è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sarà utile anche per l'attuazione della delega fiscale riguardo l'interoperabilità delle banche dati. Diverrà possibile passare dai dati anonimi alle liste indicanti i nomi dei contribuenti a rischio evasione: a quel punto scatterà il richiamo all'adempimento, oppure – nei casi più gravi – un vero e proprio controllo fiscale. Come funziona l'algoritmo sfrutta la possibilità di rendere anonimo il potenziale informativo già a disposizione del Fisco tramite i suoi database, in particolare la Superanagrafe dei conti correnti, riuscendo ad individuare in via automatica eventuali anomalie.

