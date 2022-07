DIRETTA F1, GP Silverstone 2022 LIVE: al via le FP2 su pista asciutto, Ferrari e Red Bull provano gli aggiornamenti (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 Ferrari e Red Bull montano gomme medie per questi primi giri lanciati sull’asciutto. Mescola hard per Russell sulla Mercedes, mentre Alpine e Williams optano per la soft. 17.00 SEMAFORO VERDE!!! Tutti in pista a Silverstone per la seconda sessione di prove libere del weekend. 16.56 Si profila dunque una sessione molto intensa per i piloti, chiamati ad accumulare tanti chilometri per prendere confidenza con la pista e raccogliere dati preziosi per valutare l’effettivo rendimento degli aggiornamenti. 16.52 A Silverstone non piove più da oltre due ore e l’asfalto del circuito è ormai completamente asciutto. Le previsioni meteo sembrano incoraggianti: rischio ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02e Redmontano gomme medie per questi primi giri lanciati sull’. Mescola hard per Russell sulla Mercedes, mentre Alpine e Williams optano per la soft. 17.00 SEMAFORO VERDE!!! Tutti inper la seconda sessione di prove libere del weekend. 16.56 Si profila dunque una sessione molto intensa per i piloti, chiamati ad accumulare tanti chilometri per prendere confidenza con lae raccogliere dati preziosi per valutare l’effettivo rendimento degli. 16.52 Anon piove più da oltre due ore e l’asfalto del circuito è ormai completamente. Le previsioni meteo sembrano incoraggianti: rischio ...

SkySportF1 : ?? Bottas firma le FP1 a Silverstone ?? Sessione anomala poca attività in pista I risultati ? - F1ingenerale_ : Si ritorna in pista a Silverstone, seguite la nostra cronaca delle FP2 ???? #F1inGenerale #BritishGP - SkySport : RT @SkySportF1: F1, si torna in pista: alle 17 scattano le seconde prove libere a Silverstone, LIVE su Sky Sport F1 (canale 207) #SkyMotori… - SkySportF1 : F1, si torna in pista: alle 17 scattano le seconde prove libere a Silverstone, LIVE su Sky Sport F1 (canale 207)… - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: ?? Bottas firma le FP1 a Silverstone ?? Sessione anomala poca attività in pista I risultati ? -