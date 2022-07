Daniele Liotti, l’addio che nessuno voleva: lacrime a fiumi per i fan (Di venerdì 1 luglio 2022) Daniele Liotti, si preannuncia un triste addio per i fan dell’attore. Un addio che nessuno dei suoi ammiratori si aspettava e che ha lasciato tutti senza parole. L’attore è considerato un vero talento del cinema italiano e non solo. Apprezzato dalla critica e molto amato dal pubblico si è conquistato nel corso degli anni un posto d’onore nello show business. Daniele Liotti-Altranotizia (fonte: Google)Daniele Liotti è uno dei volti italiani più amati dai telespettatori e nel corso della sua carriera da attore ha dimostrato versatilità e grande passione per il suo lavoro. Di recente ha sorpreso tutti quanti i suoi fan preannunciando un addio clamoroso. Di cosa si tratta? Daniele Liotti e l’addio ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 1 luglio 2022), si preannuncia un triste addio per i fan dell’attore. Un addio chedei suoi ammiratori si aspettava e che ha lasciato tutti senza parole. L’attore è considerato un vero talento del cinema italiano e non solo. Apprezzato dalla critica e molto amato dal pubblico si è conquistato nel corso degli anni un posto d’onore nello show business.-Altranotizia (fonte: Google)è uno dei volti italiani più amati dai telespettatori e nel corso della sua carriera da attore ha dimostrato versatilità e grande passione per il suo lavoro. Di recente ha sorpreso tutti quanti i suoi fan preannunciando un addio clamoroso. Di cosa si tratta?...

Pubblicità

Nic_dls00 : #BuongiornoMamma 2, 6 serate con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta #IlPatriarca, 6 serate con Claudio Amendola… - infoitcultura : “Un passo dal cielo 7” ruba il cast a “Doc-Nelle tue mani” dopo l’addio a Daniele Liotti - Kate_anc : No raga io sono nera, in che senso a Un Passo dal Cielo non ci sarà più Daniele Liotti? Rai ma ce la fai - rossydimarino92 : RT @Baccotvnews: ??Marco Rossetti e Leonardo Pazzagli sostituiranno Daniele Liotti in #Unpassodalcielo7. Il primo ha interpretato Damiano i… - Stefani27806770 : Io potrei tornare a votare solo se si presentasse alle elezioni Daniele Liotti. #politica -