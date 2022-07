Cina e Hong Kong | nozze d' argento | pugno di ferro Qui la vera democrazia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 1 luglio 2022) La blindatissima visita di due giorni di Xi Jinping, con la first lady Peng Liyuan, per i 25 anni della restituzione dei territori e per l'insediamento del governatore John Lee, avviene nel solco del modello "un Paese due sistemi" che assicurerà "un futuro radioso". Ma il “porto profumato” è precipitato nella cenere e nel buio della repressione