Calenda | scontro sui social con la Maglie | la risposta di lei è epica

(Di venerdì 1 luglio 2022) Botta e riposta su Twitter trae Maria Giovanna. Non è la prima volta che la piattaforma si trasforma in un’arena e stavolta loè stato durissimo. Il leader di Azione ha rilanciato un articolo di “Libero” che riportava le parole di Maria Giovannaa “Controcorrente”, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4. Immediata la replica della giornalista. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Presto addio: brutta notizia nella notte da Palazzo Chigi Una battuta discutibile quella che Carloha rivolto a Maria Giovannasu Twitter. E la reazione della saggista non si è fatta attendere. Il leader di Azione ha ripostato un video in cui la giornalista aveva spiegato quel era (ed è), a suo dire, la debolezza della Nato: ...

Pubblicità

zazoomblog : “Tutte sceneggiate”. Calenda allo scontro con Salvini e Conte: tutti gli errori - #“Tutte #sceneggiate”. #Calenda - NicolaOliv20 : - RobertoBerretta : RT @ilgiornale: Giorgia #Meloni attacca il governo Draghi: 'Fa pagare agli italiani la sua inettitudine'. #Calenda ribatte: 'Per te meglio… - michelenizza1 : Scontro tra Meloni e Calenda - la civetta sul como'. - QPeriscopica : RT @ilgiornale: Giorgia #Meloni attacca il governo Draghi: 'Fa pagare agli italiani la sua inettitudine'. #Calenda ribatte: 'Per te meglio… -

ilGiornale.it

allocon Salvini e Conte: tutti gli errori Anche il caso delle telefonate con Grillo non avrà ripercussioni. 'L'interesse degli italiani è preminente in tutte le forze della ......Slitta l'esame della proposta di legge sulla cittadinanza alla Camera ma non si placa lo... E anche il leader di Azione Carlo, pur dicendosi "molto favorevole" allo ius scholae , ha ... "Governo di incapaci", "Non hai gestito nulla". Scontro tra Meloni e Calenda La leader di Fratelli d'Italia posta alcune sue frasi già pronunciate e rivolte al Pd (''Se davvero pensate che le priorità dell'Italia siano la legalizzazione degli stupefacenti e la cittadinanza fac ...Carlo Calenda, leader di Azione, è ospite in studio nel corso della puntata del 30 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da ...