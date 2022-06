Udinese: su chi devono puntare i bianconeri? (Di giovedì 30 giugno 2022) I primi nomi e le trattative del club bianconero Continuano le trattative dell’Udinese per accaparrarsi i nomi maggiormente in voga in questa calda estate italiana; per alcuni si rafforzano le certezze di vestire la maglia bianconera nella stagione 2022-2023 per altri, invece, il percorso sembra in salita e costellato di ostacoli ma c’è ancora tempo per definire la rosa con la quale la squadra friulana potrà fare la differenza e riconfermarsi un temibile avversario. I nomi in circolazione non sono pochi e spaziano in tutti i ruoli; è degli ultimissimi giorni la notizia che i riflettori sarebbero puntati su Matteo Cancellieri, classe 2002, un vero talento in divenire. Tuttavia la concorrenza è alta: Bologna e Sassuolo premono per lo stesso nome ma l’Udinese pare avere una marcia in più per primeggiare. La formazione del neo eletto allenatore ... Leggi su udine20 (Di giovedì 30 giugno 2022) I primi nomi e le trattative del club bianconero Continuano le trattative dell’per accaparrarsi i nomi maggiormente in voga in questa calda estate italiana; per alcuni si rafforzano le certezze di vestire la maglia bianconera nella stagione 2022-2023 per altri, invece, il percorso sembra in salita e costellato di ostacoli ma c’è ancora tempo per definire la rosa con la quale la squadra friulana potrà fare la differenza e riconfermarsi un temibile avversario. I nomi in circolazione non sono pochi e spaziano in tutti i ruoli; è degli ultimissimi giorni la notizia che i riflettori sarebbero puntati su Matteo Cancellieri, classe 2002, un vero talento in divenire. Tuttavia la concorrenza è alta: Bologna e Sassuolo premono per lo stesso nome ma l’pare avere una marcia in più per primeggiare. La formazione del neo eletto allenatore ...

