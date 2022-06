Travis Barker, il motivo del ricovero d’urgenza in ospedale e come sta adesso (Di giovedì 30 giugno 2022) Aveva scritto “God save me”, ovvero “Dio salvami”, in un cinguettio su Twitter che ha spaventato i suoi fan, soprattutto alla luce del ricovero d’urgenza: Travis Barker infatti martedì è stato portato in ospedale. E in seguito alle parole scritte su Twiter anche la figlia Alabama aveva pubblicato una foto – poi rimossa – del padre in ospedale chiedendo ai suoi follower di pregare per lui. Non stupisce, dunque, che le condizioni di salute del musicista abbiano creato non pochi timori tra i fan. Ora è emerso il motivo del ricovero d’urgenza e sono state rivelate le prime notizie sulla sua salute. Travis Barker, come sta adesso e per cosa è stato ricoverato Una ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 giugno 2022) Aveva scritto “God save me”, ovvero “Dio salvami”, in un cinguettio su Twitter che ha spaventato i suoi fan, soprattutto alla luce delinfatti martedì è stato portato in. E in seguito alle parole scritte su Twiter anche la figlia Alabama aveva pubblicato una foto – poi rimossa – del padre inchiedendo ai suoi follower di pregare per lui. Non stupisce, dunque, che le condizioni di salute del musicista abbiano creato non pochi timori tra i fan. Ora è emerso ildele sono state rivelate le prime notizie sulla sua salute.stae per cosa è stato ricoverato Una ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Travis Barker dei Blink 182 è ricoverato per una pancreatite - RADIOBRUNO1 : Paura per Travis Barker: il batterista dei Blink 182 è ricoverato per una grave pancreatite #TravisBarker… - CatelliRossella : Travis Barker ricoverato d'urgenza in ospedale a Los Angeles - Musica - ANSA - RegalinoV : La malattia di Travis Barker: “Riusciva a malapena a camminare” - infoitinterno : Blink-182, Travis Barker: la causa del ricovero d'urgenza potrebbe essere una pancreatite -