Torino, Laurienté pronto a dire sì (Di giovedì 30 giugno 2022) Ora dopo ora il Torino e Armand Laurienté sono sempre più vicini. Il trequartista francese, infatti, è pronto a dire sì... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Ora dopo ora ile Armandsono sempre più vicini. Il trequartista francese, infatti, èsì...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @TorinoFC_1906, fatta per #LuisHenrique mentre #Laurienté spinge per la cessione - AnOrientFC : RT @ToroGoal: ??Il @FCLorient, in fase di assestamento con il nuovo allenatore, prende tempo e non dà ancora una risposta al @TorinoFC_1906… - halavinicius : RT @ToroGoal: ?? Attesa entro domani sera la risposta del @FCLorient all'offerta del @TorinoFC_1906 per #Laurienté. Il direttore #Vagnati p… - halavinicius : RT @ToroGoal: ??Il @FCLorient, in fase di assestamento con il nuovo allenatore, prende tempo e non dà ancora una risposta al @TorinoFC_1906… - Vojjjjj : RT @ToroGoal: ??Il @FCLorient, in fase di assestamento con il nuovo allenatore, prende tempo e non dà ancora una risposta al @TorinoFC_1906… -

Torino: su Laurentié c'è la concorrenza del Sassuolo 1 Armand Laurienté , attaccante del Lorient, resta il principale nome per rinforzare l'attacco del Torino che dopo oggi perderà ufficialmente Andrea Belotti. Sul giocatore, però, c'è anche il Sassuolo che, ... Psg, Scamacca sempre più vicino Tutte le trattative in diretta ... il Torino sta provando ad accelerare per altri nomi. È sempre più vicino l'esterno Luis Henrique ... poi, continuano i discorsi con il Lorient per un altro esterno: Armand Laurienté. La prima offerta ... 1 Armand, attaccante del Lorient, resta il principale nome per rinforzare l'attacco delche dopo oggi perderà ufficialmente Andrea Belotti. Sul giocatore, però, c'è anche il Sassuolo che, ...... ilsta provando ad accelerare per altri nomi. È sempre più vicino l'esterno Luis Henrique ... poi, continuano i discorsi con il Lorient per un altro esterno: Armand. La prima offerta ...