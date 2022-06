Tabellone Wimbledon femminile 2022 | Iga Swiatek prima favorita del seeding | cinque le azzurre al via

(Di giovedì 30 giugno 2022) Sorteggiato ildi: ecco tutti gli accoppiamenti per l’edizionedei Championships, alle presecon l’esclusione dei tennisti russi e bielorussi, poi con la decisione da parte di Atp e Wta di negare l’assegnazione dei punti. Ma il fascino diresta impareggiabile, così come il montepremi record per un torneo che vede Igapartire ovviamente cometesta di serie, seguita da Anett Kontaveit, Ons Jabeur e Paula Badosa.lein gara, di cui due comprese nel: Camila Giorgi e Martina Trevisan saranno rispettivamente la numero 21 e 22 del. Presenti anche Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta ...

Pubblicità

WeAreTennisITA : Jannik Sinner sfata il tabù erba vincendo il suo primo match sui prati. Nello stesso settore del tabellone, Carlos… - dbp2022 : RT @SuperTennisTv: ?? Fuori la testa di serie n.2 Kontaveit da #Wimbledon! La tedesca #Niemeier si prende il match per 6-4 6-0 e si regala… - Leonard40959202 : #Wimbledon TABELLONE SINGOLARE MASCHILE - sportli26181512 : Wimbledon, Cocciaretto eliminata al 2° turno: Begu vince 6-4, 6-4: Esce di scena anche l'ultima azzurra rimasta in… - SiccardiCarlo : RT @Eurosport_IT: NADAL AL 2° TURNO! ?????? Il maiorchino batte dopo 3 ore e 33 minuti l'argentino Cerundolo e avanza nel tabellone! ????????… -

... il nostro Lorenzo Sonego è rimasto l'unico azzurro in queste porzioni del: siamo nella parte bassa Atp e l'avversario è Hugo Gaston, francese del 2000 che qui a2022 si è ......set) Minnen in Minnen - Zheng Sorribes Tormo in Sorribes Tormo - Tan Golubic in Golubic - Krejcikova Swiatek in Swiatek - Pattinama Kerkhove (in due set) Frech in Frech - Schmiedlova, i ...Andy ed Emma fuori al secondo turno di Wimbledon con pochi rimpianti. Condizioni fisiche imperfette e una sensazione di ineluttabilità. Ma emergono propositi di rivalsa ...Giovedì 30 giugno ha inizio il day 4 di Wimbledon che vedrà disputare il secondo turno: in campo anche Berankis contro Nadal ...