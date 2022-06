Rifiuti | sequestro da 4 milioni a imprenditore legato a clan

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Due società, 21 immobili tra Caserta, Napoli e Latina (6 terreni e 15 fabbricati), tra cui una villa in Sperlonga (Latina), 15 rapporti finanziari e due autovetture sono stati sequestrati dalla DIA di Napoli a undel settore deie dell’edilizia che opera tra le provincie di Napoli e Caserta. A capo di un gruppo imprenditoriale più ampio, il destinatario delaveva assunto una posizione dominante nel settore, grazie al rapporto privilegiato intessuto con i fratelli Michele e Pasquale Zagaria, boss deldei Casalesi, come documentato dalle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che hanno condotto alla sua condanna, nel 2021, in primo grado, ad opera del Tribunale di S. Maria Capua Vetere alla pena di anni 7 di reclusione, per ...