Real Madrid: un difensore in uscita (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Real Madrid nei prossimi giorni potrebbe cedere Jesús Vallejo all'Espanyol. Il difensore centrale non è una prima scelta... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilnei prossimi giorni potrebbe cedere Jesús Vallejo all'Espanyol. Ilcentrale non è una prima scelta...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, in arrivo #Jovic dal @realmadrid - GiovaAlbanese : Sara Björk Gunnarsdóttir ha scelto la #JuventusWomen: contratto fino al 2024, un sogno di #calciomercato che è dive… - GiovaAlbanese : L'obiettivo della #JuventusWomen per il centrocampo è Charlot #Bibault, in forza al Bordeaux. Classe 1990, nazional… - Roberto_Dalte : @sscnapoli Guagliu co sti commenti per il rinnovo di mertens mamma mi oh relax il Real Madrid ha appena svincolato… - Horseman003 : RT @JMCLuigi: @Julio_Arnes Terzo posto con una squadra appena salita in A e da ricostruire. Niente a che vedere col miracoloso quarto posto… -