Non solo Mr happy face | ci stiamo trasformando tutti in cani bruttissimi

Pubblicità

ladyonorato : L’ordine dei medici continua ad assecondare la linea antiscientifica e involutiva impressa dall’infimo ministro del… - CottarelliCPI : Viaggio sul regionale veloce Milano-Genova. Aria condizionata in un solo vagone (strapieno) e gabinetti che non fun… - GuidoDeMartini : ?? I SANITARI SOSPESI DEVONO TORNARE SUBITO AL LAVORO! ?? Vista l’inutilità del vaccino nel prevenire i contagi, vis… - Antonio37139487 : @UgoBaroni @giroditalia Scappato in Vaticano ...... l'eroe ,e quello dietro nella foto.... era al fronte. MI POTET… - tiziana_grasso : RT @pbecchi: Certo che il risultato di questi vaccini è eccezionale. Un tempo questi virus c’erano solo nella stagione invernale, oggi ci s… -

Goal.com

Una follia, un insultoalla Lega ma soprattutto ai milioni di cittadini in difficoltà', afferma il segretario della Lega. PARTECIPA AL SONDAGGIO: Il Pd vuole approvare rapidamente due leggi: ...Dopo due anni ad alti livelli, dove l'uruguaiano è stato protagonista in positivo con il club sardo, l'ultima stagioneè stata delle migliori, sia a livello personale che di squadra.21 ... Non solo Lukaku: tutti i colpi di mercato "low cost" di Marotta Francesco Moriero, ex giocatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche del Milan. Moriero dice: “Il Milan è in ritardoPos obbligatorio da oggi 30 giugno: scattano le sanzioni per chi non accetta pagamenti elettronici. Dalla multa ai controlli, le eccezioni e come denunciare: tutto quello che c'è da sapere.