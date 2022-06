Muore sotto albero in Alto Adige, trovato dopo ore (Di giovedì 30 giugno 2022) Un 53enne di Latzfons, in Alto Adige, è morto durante lavori nel suo bosco, ma la salma è stata trovata solo dopo ore. L'allarme è stato lanciato da un amico alle 21.30. Ha detto ai carabinieri che il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Un 53enne di Latzfons, in, è morto durante lavori nel suo bosco, ma la salma è stata trovata soloore. L'allarme è stato lanciato da un amico alle 21.30. Ha detto ai carabinieri che il ...

Pubblicità

Trentin0 : Tragedia nel bosco in Alto Adige. Va a fare legna, lo trovano dopo ore: un 53enne è morto schiacciato da un albero - alto_adige : Va a fare legna nel bosco, 53enne di Lazfons ritrovato dopo ore ieri sera: è morto probabilmente schiacciato da un… - Maya83285828 : Strage degli innocenti, muore all’improvviso mentre si gode il fresco leggendo un libro sotto un albero, ma per i s… - natofree : Giovane architetto muore all’improvviso, città sotto choc Il professionista è stato colpito da malore improvviso me… - davidedigenti : RT @potere_alpopolo: ??Con picchi di 37-38-40 gradi in Italia, ci sono persone che lavorano sotto al sole, nei cantieri, per strada, nelle… -