Marcell Jacobs non corre a Stoccolma! “Fastidio al gluteo”. Nuovo infortunio verso i Mondiali (Di giovedì 30 giugno 2022) Marcell Jacobs non scenderà in pista questa sera a Stoccolma (Svezia), dove andrà in scena una tappa della Diamond League. Il Campione Olimpico dei 100 metri era tra gli uomini più attesi del prestigioso meeting, ma a poche ore dall’evento ha deciso di alzare bandiera bianca e di non prendere parte a quello che sarebbe stato il suo ultimo test prima dei Mondiali di Eugene, ormai distanti soltanto un paio di settimane. Il velocista lombardo si è chiamato fuori dai giochi a causa di un doloroso Fastidio al gluteo, come ha raccontato il suo allenatore Paolo Camossi attraverso i canali federali. “Da ieri, dopo l’allenamento, Marcell avverte un Fastidio al gluteo – ha spiegato il suo tecnico -. Anche stamattina abbiamo valutato la ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022)non scenderà in pista questa sera a Stoccolma (Svezia), dove andrà in scena una tappa della Diamond League. Il Campione Olimpico dei 100 metri era tra gli uomini più attesi del prestigioso meeting, ma a poche ore dall’evento ha deciso di alzare bandiera bianca e di non prendere parte a quello che sarebbe stato il suo ultimo test prima deidi Eugene, ormai distanti soltanto un paio di settimane. Il velocista lombardo si è chiamato fuori dai giochi a causa di un dolorosoal, come ha raccontato il suo allenatore Paolo Camossi attrai canali federali. “Da ieri, dopo l’allenamento,avverte unal– ha spiegato il suo tecnico -. Anche stamattina abbiamo valutato la ...

