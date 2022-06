LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci quarto dopo tre tuffi, comanda Downs (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, tuffi E PALLANUOTO) 12.55 Comincia il quarto giro. 12.54 49.50 per il cubano Morell Gonzalez nel terzo tuffo. 137.70 il suo punteggio totale. 12.53 22° l’ucraino Kolody con 126.75. 12.53 15° l’ucraino Oliferchyk con 161.00. 12.52 L’austriaco Lofti ottiene 45.00 punti dal terzo turno e va al 17° posto con 150.00. 12.51 L’australiano Li si porta a 170.40 dopo tre tuffi. 12.50 Non perfetto il tuffo di Tocci. L’azzurro conquista 54.00 punti e si inserisce in quarta posizione con 188.40. 12.49 È il turno di Tocci! 12.48 Si inserisce al terzo posto il britannico Houlden con 188.45. 12.48 Terzo ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 12.55 Comincia ilgiro. 12.54 49.50 per il cubano Morell Gonzalez nel terzo tuffo. 137.70 il suo punteggio totale. 12.53 22° l’ucraino Kolody con 126.75. 12.53 15° l’ucraino Oliferchyk con 161.00. 12.52 L’austriaco Lofti ottiene 45.00 punti dal terzo turno e va al 17° posto con 150.00. 12.51 L’australiano Li si porta a 170.40tre. 12.50 Non perfetto il tuffo di. L’azzurro conquista 54.00 punti e si inserisce in quarta posizione con 188.40. 12.49 È il turno di! 12.48 Si inserisce al terzo posto il britannico Houlden con 188.45. 12.48 Terzo ...

