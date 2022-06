Letta sullo ius scholae: la Lega minaccia? Noi non lo abbiamo fatto quando è caduto il ddl Zan (Di giovedì 30 giugno 2022) Lo ius scholae devasta la maggioranza. La sinistra con le sue battaglie ideologiche sta bloccando il Parlamento per imporre lo ius scholae e la Legalizzazione della cannabis. La legge permetterebbe ai minori stranieri di diventare cittadini italiani dopo aver completato un ciclo di studi. Il centrodestra si è subito opposto e la Lega si dice pronta alle barricate. Il primo segnale è arrivato dal Carroccio che ha annunciato il deposito di 1500 emendamenti alla proposta di legge. A replicare ai leghisti è stato il segretario dem Enrico Letta che ha annunciato l’intenzione del Pd di procedere speditamente sulla via scelta, indifferente alle fibrillazioni della maggioranza. “Il voltafaccia che c’è stato in Parlamento da parte dei Gruppi parlamentari di destra e di centrodestra sul tema dello ius ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Lo iusdevasta la maggioranza. La sinistra con le sue battaglie ideologiche sta bloccando il Parlamento per imporre lo iuse lalizzazione della cannabis. La legge permetterebbe ai minori stranieri di diventare cittadini italiani dopo aver completato un ciclo di studi. Il centrodestra si è subito opposto e lasi dice pronta alle barricate. Il primo segnale è arrivato dal Carroccio che ha annunciato il deposito di 1500 emendamenti alla proposta di legge. A replicare ai leghisti è stato il segretario dem Enricoche ha annunciato l’intenzione del Pd di procedere speditamente sulla via scelta, indifferente alle fibrillazioni della maggioranza. “Il voltafaccia che c’è stato in Parlamento da parte dei Gruppi parlamentari di destra e di centrodestra sul tema dello ius ...

