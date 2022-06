Juve, la Roma apre per Zaniolo: proposto prestito con obbligo di riscatto (Di giovedì 30 giugno 2022) La Roma apre alla Juve per Zaniolo: prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni. La Juve ci pensa e intanto pensa a delle contropartite Juve e Roma avranno un contatto domani o, al più, lunedì prossimo per parlare di Zaniolo. A rivelarlo è Alfredo Pedullà. Per il giornalista la Roma sarebbe disposta ad abbassare le sue richieste a 40 milioni impostando l’affare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato. Non è escluso che la Juve essere inserita una contropartita: Arthur ha un ingaggio troppo alto per i giallorossi, il nome nuovo è Ranocchia. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Laallapercondia 40 milioni. Laci pensa e intanto pensa a delle contropartiteavranno un contatto domani o, al più, lunedì prossimo per parlare di. A rivelarlo è Alfredo Pedullà. Per il giornalista lasarebbe disposta ad abbassare le sue richieste a 40 milioni impostando l’affare sulla base di unoneroso condie pagamento dilazionato. Non è escluso che laessere inserita una contropartita: Arthur ha un ingaggio troppo alto per i giallorossi, il nome nuovo è Ranocchia. L'articolo proviene da Calcio ...

Pubblicità

romeoagresti : Contatto anche nelle ultime ore tra #Juve e #Roma per #Zaniolo (che non è alternativo a #DiMaria e per il Fideo si… - GoalItalia : La Juve fa sul serio per Zaniolo: offerto Arthur alla Roma ?? I giallorossi lo valutano 50 milioni di euro ?? [?… - romeoagresti : Possibile un nuovo incontro questa settimana tra #Juve e #Roma per #Zaniolo. Ne parliamo oggi, a partire dalle 1??… - Roberta_Siro : RT @MatthijsPog: ?? Nel prossimo incontro tra la Juve e la Roma per Zaniolo, secondo me, una delle proposte della Juventus sarà quella di u… - Tiarossi2 : RT @MatthijsPog: ?? Nel prossimo incontro tra la Juve e la Roma per Zaniolo, secondo me, una delle proposte della Juventus sarà quella di u… -