Inter | UFFICIALE | Asllani è un giocatore nerazzurro Il comunicato

(Di giovedì 30 giugno 2022) del clubKristjanè un nuovo centrocampista dell‘: arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I viaggi sono spesso porte sul futuro. Ti aprono orizzonti, disegnano nuovi scenari. Quando aveva due anni Kristjan, nato nel 2002, ha percorso il primo, grande viaggio della sua vita. Quello che l’ha portato, assieme alla sua famiglia, da Elbasan, Albania, a Buti, Toscana, provincia di Pisa. Qui, in questo piccolo paesino, Kristjan affonda le sue radici, rese così evidenti da quella sua parlata inconfondibile, tipicamente toscana. Cresce con il pallone, non se ne stacca mai. Come il protagonista di un famoso cartone animato, Kristjan vive letteralmente portandosi dietro una palla. Una simbiosi totale che lo porta, a cinque anni, a fare l’ingresso nella Butese. Si ...