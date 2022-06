Incidente al Mugello: morto motociclista di 36 anni (Di giovedì 30 giugno 2022) Due piloti si sono scontrati all'uscita della Bucine durante le Fp per la Coppa Italia al Mugello. Uno dei due è morto poche ore dopo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) Due piloti si sono scontrati all'uscita della Bucine durante le Fp per la Coppa Italia al. Uno dei due èpoche ore dopo

Pubblicità

LaStampa : Incidente in pista al Mugello, morto motociclista - Open_gol : La vittima è un 35enne che viveva in Lombardia - sergio_segre : RT @Agenzia_Ansa: Incidente mortale all'autodromo del Mugello, dove è avvenuto uno scontro tra due piloti durante le prove libere di Coppa… - iltirreno : + + Incidente in pista al Mugello, morto motociclista + + Tutti i dettagli: - Agenzia_Ansa : Incidente mortale all'autodromo del Mugello, dove è avvenuto uno scontro tra due piloti durante le prove libere di… -