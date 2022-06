GUIDA TV 30 GIUGNO 2022: GIOVEDÌ CON DON MATTEO, TIM SUMMER HITS, SCHERZI A PARTE (Di giovedì 30 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Don MATTEO 12 – Serie-Tv Rai2 ore 21.20: Tim SUMMER HITS Novità – Musica Rai3 ore 20.00: Diamond League – Atletica Rete4 ore 21.25: Zona Bianca – Talk Show Canale5 ore 21.35: SCHERZI a PARTE – Intrattenimento Italia1 ore 21.30: FBI: Most Wanted 1°Tv – Serie-Tv La7 ore 21.15: La Figlia del Generale – Film Tv8 ore 21.30: Antonino Chef Academy – Talent Nove ore 21.35: Mr & Mrs. Smith – Film I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.30: Porta a Porta – Talk Show Rai2 ore 00.00: Anni 20 Notte – Talk Show Rai3 ore 22.00: L’Uomo che Voleva diventare Cesare – Inchieste Rete4 ore 00.40: Profondo ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Don12 – Serie-Tv Rai2 ore 21.20: TimNovità – Musica Rai3 ore 20.00: Diamond League – Atletica Rete4 ore 21.25: Zona Bianca – Talk Show Canale5 ore 21.35:– Intrattenimento Italia1 ore 21.30: FBI: Most Wanted 1°Tv – Serie-Tv La7 ore 21.15: La Figlia del Generale – Film Tv8 ore 21.30: Antonino Chef Academy – Talent Nove ore 21.35: Mr & Mrs. Smith – Film I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.30: Porta a Porta – Talk Show Rai2 ore 00.00: Anni 20 Notte – Talk Show Rai3 ore 22.00: L’Uomo che Voleva diventare Cesare – Inchieste Rete4 ore 00.40: Profondo ...

