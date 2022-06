Governo in tensione, oggi Cdm su bollette (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Nessuna uscita dal Governo, nessuna crisi è il bicchiere mezzo pieno. Una maggioranza in tensione e il leader del M5s che chiede chiarimenti al premier è il bicchiere mezzo vuoto. Mentre a Madrid l'Occidente si riunisce in un vertice Nato storico che ha dato l'ok all'ingresso di Finlandia e Svezia nell'Alleanza dopo l'invasione dell'Ucraina, Mario Draghi deve rientrare a Roma per spegnere i fuochi che in un'estate già caldissima rischiano di far divampare il suo esecutivo. Fonti di palazzo Chigi invitano a non drammatizzare e ribadiscono che la decisione di Draghi di rientrare anticipatamente a Roma è legata alla convocazione del Consiglio dei ministri che si terrà in giornata, convocato per esaminare un provvedimento urgente contro i rincari delle bollette e assestamento di bilancio. Quanto alle divisioni sui provvedimenti in ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Nessuna uscita dal, nessuna crisi è il bicchiere mezzo pieno. Una maggioranza ine il leader del M5s che chiede chiarimenti al premier è il bicchiere mezzo vuoto. Mentre a Madrid l'Occidente si riunisce in un vertice Nato storico che ha dato l'ok all'ingresso di Finlandia e Svezia nell'Alleanza dopo l'invasione dell'Ucraina, Mario Draghi deve rientrare a Roma per spegnere i fuochi che in un'estate già caldissima rischiano di far divampare il suo esecutivo. Fonti di palazzo Chigi invitano a non drammatizzare e ribadiscono che la decisione di Draghi di rientrare anticipatamente a Roma è legata alla convocazione del Consiglio dei ministri che si terrà in giornata, convocato per esaminare un provvedimento urgente contro i rincari dellee assestamento di bilancio. Quanto alle divisioni sui provvedimenti in ...

